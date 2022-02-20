وزير الطاقة السعودي: التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط خطأ

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد إن التركيز فقط على مصادر الطاقة المتجددة خطأ، وإن العالم ربما لا يستطيع إنتاج كل الطاقة اللازمة للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الأمير عبد العزيز -خلال مؤتمر للطاقة في الرياض- أن أزمة الوباء والتعافي الجاري علمتنا قيمة توخي الحذر.

وتابع أن نقص الاستثمارات أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لكن السعودية تواصل الاستثمار في الطاقة الإنتاجية، حسب ما أوردته رويترز.

وقال وزراء النفط والطاقة العرب اليوم الأحد إن على "أوبك بلس" الالتزام باتفاقها الحالي الذي يضيف 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج شهريا.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار "من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها يجب أن تظل أوبك بلس ملتزمة بالاتفاق الحالي المستمر والمستدام".

تراجع صادرات السعودية من النفط

وفي موضوع ذي صلة أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) اليوم الأحد تراجع صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 0.2% على أساس شهري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبلغت صادرات المملكة 6.937 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 6.949 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

وارتفع إنتاج السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 1.1% على أساس شهري إلى 10.022 ملايين برميل يوميا، من 9.912 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم رغم أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.

وبدأت السعودية اعتبارا من مايو/أيار 2020 خفض إنتاجها النفطي إلى متوسط 7.5 ملايين برميل يوميا، امتثالا لقرار خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا من جانب تحالف "أوبك بلس".

وبدأ التحالف منذ أغسطس/آب 2020 تخفيف قيود خفض الإنتاج لتصل حاليا إلى نحو 3.2 ملايين برميل يوميا، وسط توقعات بالوصول إلى خفض يبلغ صفر برميل بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.