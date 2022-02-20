ميدل إيست آي: قاض بريطاني يأمر إيرباص بتأجيل إلغاء طلبية للخطوط القطرية

أمر قاض بريطاني شركة إيرباص الأوروبية المصنعة للطائرات بتأجيل أي إجراءات عملية لقرار إلغاء طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بقيمة 6 مليارات دولار لعدة أسابيع، في ظل تعمق الخلاف بين الشركتين، وفق ما ذكره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) الإخباري البريطاني.

ويجبر الحكم الصادر إيرباص على عدم إعطاء مواعيد تسليم مبكرة لطائرات "إيه 321 نيو" (A321neo) لشركات طيران أخرى في انتظار جلسة استماع مقررة أوائل أبريل/نيسان المقبل تخطط فيها الخطوط الجوية القطرية لطلب أمر قضائي يعيد تفعيل الاتفاق الموقع.

وكان الجانبان في خلاف استمر عدة أشهر بسبب عيوب سطحية في طائرات "إيه 350" (A350)، حيث تم إيقاف بعضها بالفعل من قبل قطر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما تقاضي شركتها إيرباص من أجل تعويض تبلغ قيمته 600 مليون دولار.

وتقر الشركة الأوروبية بوجود مشاكل في الجودة، لكنها تزعم أن الخطوط الجوية القطرية صنفتها بشكل خاطئ على أنها مسألة تتعلق بالسلامة للحصول على تعويضات.

وزاد الخلاف بين الطرفين في يناير/كانون الثاني الماضي عندما ألغت إيرباص اتفاقا مع الخطوط القطرية لشراء 50 طائرة من طراز "إيه 321 نيو"، قائلة إن رفضها تسلم طائرات "إيه 350" المتنازع عليها أثار بندا يربط بين صفقتي شراء الطائرتين.

ونددت الخطوط الجوية القطرية بقرار إيرباص أمس الأول الجمعة خلال جلسة استماع، حيث قال محامي الشركة فيليب شيبرد "لقد خاطروا وعرفوا أن الأمر سيكون مثيرا للمشاكل تماما. دفعنا 330 مليون دولار حتى الآن مقابل عقد إيه321 نيو هذا".

وأعطت جلسة الاستماع الفنية نظرة عن المعركة القانونية المريرة بين الجانبين، في حين تستعد قطر لتقديم طلب بإصدار أمر قضائي في أوائل أبريل/نيسان المقبل وموعد آخر للمحكمة بشأن النزاع الرئيسي حول طائرات "إيه 350" في 26 من الشهر نفسه، وفق موقع ميدل إيست آي.

كما رفض القاضي طلبًا قدمته شركة إيرباص لمنحها مزيدا من الوقت للتحضير، وأمرها في الأثناء بعدم القيام بأي شيء قد يعرض للخطر قدرتها على الوفاء بصفقة "إيه 321 نيو" إن فازت قطر بهذا الجزء من القضية.

وقالت روزاليند فيلبس محامية إيرباص إن الطائرات الملغاة أزيلت من خططها الصناعية، وحذرت من الإضرار بسلاسل التوريد الخاصة بالشركة إذا تم فرض مزيد من القيود.

في المقابل، تعد شركة إيرباص دعاوى مضادة في حالة طائرات "إيه 350″، وألغت طائرتين من أصل 23 طائرة من هذا الطراز طلبتها قطر، لكنها وافقت على عدم البحث عن مشترين بدلاء.