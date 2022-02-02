أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، استعداد دولة قطر الدائم لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة.

وقال خلال اجتماعه أمس، عبر "تقنية الاتصال المرئي"، مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن دولة قطر تحرص على الحفاظ على التزاماتها التعاقدية، ولا تقبل الإخلال بها، وهو ما جعلها تتمتع بالثقة الكاملة من شركائها التجاريين والمشترين العالميين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف أوجه ومجالات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ومختلف جوانب صناعة الغاز العالمية.

وأعرب الوزير القطري عن الاعتزاز بأن قطر -التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن.

سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي يجتمع مع مفوضة الطاقة الأوروبية#قطر pic.twitter.com/B2lmg1DpCt — QatarEnergy (@qatar_energy) February 1, 2022

وعبر عن أمله في السعي لضمان أمن الطاقة على المديين القصير والطويل والتعاون مع جميع الموردين لتغطية كافة الإمدادات.

وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطاع النفط والغاز في العالم عانى من نقص في الاستثمارات على مدى السنوات القليلة الماضية.

كما أوضح أن الطلب المتزايد على طاقة تتمتع بقدرات الأحمال الأساسية والأنظف والأكثر أمانا وموثوقية يعني أنه "علينا جميعا زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الغاز لنضمن توفر الإمدادات بأسعار معقولة.