صحيفة إسرائيلية: أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل

قالت صحيفة "غلوبس" (globes) الإسرائيلية إن أهم الأخبار عن زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات لا تتعلق بالدبلوماسية أو الدفاع، بل بالمبالغ الضخمة التي تخطط أبو ظبي لاستثمارها في إسرائيل.

وكشفت الصحيفة استنادا لمصادر مقربة أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قرر إلغاء تجميد هذا الاستثمار عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لبلاده.

وصرح مصدر إماراتي بارز للصحيفة أن الإمارات كانت تنتظر بفارغ الصبر استقرار المشهد السياسي في إسرائيل قبل الوفاء بوعد بن زايد.

وكانت الإمارات أعلنت في مارس/آذار الماضي عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار في إسرائيل يهدف للاستثمار في قطاعات وصفتها بالإستراتيجية، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية -حينها- إن الصندوق سيركز على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيموَّل من مخصصات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

مليار دولار تجارة بين البلدين

وأول أمس الاثنين كشف الرئيس الإسرائيلي أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ الآن أكثر من مليار دولار.

وقال الرئيس الإسرائيلي -خلال زيارته معرض إكسبو- "تجاوزت تجارتنا بالفعل مليار دولار، وتم توقيع أكثر من 120 اتفاقا، وتأسس مؤخرا صندوق حجمه 100 مليون دولار (للأبحاث والتطوير)".

وأضاف أن 250 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات حتى الآن، وأنه يأمل أن يرد مواطنو الإمارات بزيارة إسرائيل بمجرد تخفيف قيود كوفيد-19.

وتناولت المباحثات الثنائية بين هرتسوغ وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبو ظبي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.