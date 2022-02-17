أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن زيارة وفد اقتصادي إيراني للعاصمة سول، في حين عدّت وكالة بلومبيرغ هذه الزيارة أولى خطوات إيران للعودة إلى سوق النفط إذا رُفعت العقوبات.

وذكر موقع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الوفد يضم مسؤولين من البنك المركزي، ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية. وناقش الجانبان عددا من القضايا بما في ذلك الأموال الإيرانية المجمدة، وتصدير النفط الخام الإيراني إلى كوريا الجنوبية في حال رفْع العقوبات.

يذكر أنه قبل العقوبات كانت كوريا الجنوبية عميلا رئيسيا للخام الإيراني الخفيف.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت حظرا تاما على صادرات النفط الإيرانية ابتداء من الثاني من مايو/أيار 2019، في إطار العقوبات التي فرضتها على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وطالت العقوبات جميع مفاصل الاقتصاد وقلصت إيرادات إيران المالية إلى حد كبير.