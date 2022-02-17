أوصى منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنظمة عبر إنشاء منصة معلومات لتبادل الأفكار والمعطيات القادرة على الرفع من القدرة الإنتاجية للسلع الإستراتيجية.

الدوحة – وضع منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حول السلع الإستراتيجية وسلامة الغذاء الذي عقد بالدوحة، خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا التي دفعت لتبني العديد من السياسات والإستراتيجيات لتأمين مخزون إستراتيجي من الغذاء.

وبحث المنتدى الذي عقد على مدار 3 أيام بمشاركة وزراء وصانعي قرارات وقادة آراء وخبراء عالميين بارزين من جميع أنحاء العالم، تحديات تطوير السلع الإستراتيجية والأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وتناول المنتدى تجربة دولة قطر في مجال الأمن الغذائي بعدما حققت تقدما كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة واحتلالها المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، وناقش إمكانية نقل التجربة القطرية في الأمن الغذائي إلى الدول الإسلامية.

لقطات من فعاليات اليوم الأخير من منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حول: "السلع الاستراتيجية وسلامة الغذاء"، الذي نظمته وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع المنظمة، وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومراكز الأبحاث والمؤسسات المتخصصة على مدى ثلاثة أيام بالدوحة. pic.twitter.com/cKDPQR35n7 — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) February 16, 2022

تبادل الخبرات

وقال وزير البلدية القطري عبد الله السبيعي إن انعقاد المنتدى يعد فرصة بالغة الأهمية من أجل التشاور بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية للوصول إلى التوصيات والتدابير المناسبة لضمان توافر السلع الإستراتيجية، وتطوير المعايير الخاصة بجودة وسلامة الغذاء.

وأشار السبيعي في كلمة له بالمنتدى إلى أن بلده أولى قضية الأمن الغذائي أهمية بالغة ضمن رؤيته الوطنية 2030، إذ ركز على توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بتكلفة مناسبة وجودة عالية متوافقة مع اشتراطات الشريعة الإسلامية ومعايير السلامة، وهو ما مكّن قطر من تحقيق المرتبة الأولى عربيا والـ24 عالميا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي.

وأكد وزير البلدية القطري أن بلاده تتطلع إلى الاستمرار في التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط الخاصة بتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية وتحقيق معايير واشتراطات سلامة الغذاء، بما يعمل على المساهمة في الوصول إلى الأهداف المشتركة المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي.

من جهته أعرب المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بيرلان بايدوليت عن أمله في أن يساعد المنتدى على تحديد الفرص الرئيسية ومجالات النمو لتطوير السلع الإستراتيجية في الدول الإسلامية من خلال تنفيذ جميع الأهداف الإستراتيجية، جنبا إلى جنب مع النتائج المثمرة الجماعية واستمرار الاستقرار والتنمية المستدامة لأسواق منظمة التعاون الإسلامي.

المنتدى ناقش تحديات تطوير السلع الإستراتيجية والأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي (الصحافة القطرية)

تطوير السلع

وأشار بايدوليت في كلمته بالمنتدى إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تعمل على صون الأمن الغذائي المستدام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والترويج المنهجي للبرامج المتصلة بالزراعة والعلم والتكنولوجيا والمعونة الإنسانية والغذاء للدول الأعضاء، بالإضافة إلى تطوير سلع القمح والأرز والكسافا من خلال برنامج تطوير السلع الإستراتيجية.

كما تحدث عن مسائل زراعية تؤخر تطوير السلع الأساسية الإستراتيجية مثل نقص الأراضي الصالحة للزراعة، والافتقار إلى المياه الصالحة للاستخدام وإلى نظام فعال لإنتاج الأغذية وإدارة الأمن الغذائي وغيرها.

وأكد أن هذا المنتدى يوفر منبرا لتبادل الحلول المبتكرة العالية الأثر من أجل تطوير نظام الأمن الغذائي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بصورة جذرية، وتحويله إلى شبكة أكثر استدامة.

واستعرضت جلسات المنتدى العقبات التي تواجه السلع الإستراتيجية وبشكل خاص عقبات تنمية زراعة الأرز، حيث أكد المشاركون أن تحسين التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أي بلد يتم عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي وخاصة المنتجات الغذائية، وذلك إما من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، وإما بزيادة مساحة الأراضي المزروعة.

وفي هذا الصدد أكد مدير البرامج والمشاريع بالمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي الدكتور إسماعيل عبد الحميد أنه يجب التعاون بين الدول الإسلامية من أجل التغلب على المعوقات التي تحول دون تطوير السلع الغذائية وبخاصة الإستراتيجية منها كالقمح والأرز والكسافا.

بيرلان بايدوليت يقول إن المنتدى يعدّ منبرا لتبادل الحلول المبتكرة (الصحافة القطرية)

مواجهة التحديات

وأوضح عبد الحميد أنه تمت مناقشة بحث تطوير السلع الغذائية من أجل التعرف على المحاصيل الغذائية التي تحتاج للتطوير، ومواجهة التحديات التي تواجهها مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وندرة المياه، لافتا إلى أنه تم بحث تطوير محصول الأرز بحيث يمكن استخدام كميات أقل من المياه.

وأشار إلى أن الجلسات النقاشية بالمنتدى تناولت بالبحث مشروعا تم تنفيذه بغربي أفريقيا لتطوير إنتاج وزراعة الأرز، وإمكانية تبادل الأفكار حول هذا المشروع بين دول المنظمة، مضيفا أن المشاركين ناقشوا تطوير محاصيل القمح والكسافا الذي يتم إنتاجه بكثافة في أفريقيا، كما تم تقديم خارطة طريق من الخبراء لتطوير هذا المحصول بأفريقيا.

وشهدت جلسات المنتدى تقديم عدد من الأوراق العلمية من الدول الأعضاء والمنظمات والمعاهد البحثية، بهدف استكمال أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي تم تنفيذها من عام 2020 حتى عام 2021، وطرح الحلول لمواجهة التحديات الحرجة التي تواجهها الدول فيما يتعلق بإنتاج السلع الإستراتيجية.

كما ناقش المنتدى المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء، وتعزيز الممارسات التي تهدف إلى تحسين سلامة وجودة الغذاء، وذلك من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية.

وفي الختام أوصى منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنظمة عبر إنشاء منصة معلومات لتبادل الأفكار والمعطيات القادرة على الرفع من القدرة الإنتاجية للسلع الإستراتيجية.

كما شدد المنتدى على التنسيق بين دول المنظمة من أجل تبادل الخبرات والإمكانيات الإنتاجية والمعطيات الاقتصادية لكل بلد من بلدان المنظمة، واستثمار خصائصها في الرفع من إنتاج المواد الغذائية الأساسية وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي لها.

وأصدر منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للسلع الإستراتيجية وسلامة الغذاء توصية تتعلق بتمويل المشاريع الزراعية وأعمال المراكز البحثية والعلمية القادرة على الرفع من إنتاج المواد الأساسية.