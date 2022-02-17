قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" (Airbus) جيوم فوري اليوم الخميس إن الشركة تأمل في التوصل إلى حل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية القطرية بشأن الأضرار التي لحقت بسطح طائرات الركاب "إيه 350" (A350)، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتخوض الشركتان نزاعا منذ شهور حول تآكل طلاء الطائرات، وتراجع الحماية من الصواعق، وهي مشكلة أقرت إيرباص بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على أنها لا تعرض سلامة الطائرات للخطر.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على إيرباص مطالبة بأكثر من 600 مليون دولار، ورفضت تسلّم المزيد من طائرات "إيه 350" حتى تحصل السلطات التنظيمية على تحليل رسمي للمشكلة.

وألغت إيرباص عقود طائرتين وطلبية منفصلة من قطر لشراء 50 طائرة "إيه 321 نيو"، زاعمة أن الخطوط الجوية القطرية أخطأت في توصيف العيب وفي تفسير العقود.

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص "كان يتعين علينا اتخاذ هذا القرار لممارسة حقنا".

وأضاف "هذا القرار جاء بعد محاولات عديدة لإيجاد حلول مفيدة للطرفين، وما زلنا نأمل في التوصل إلى حل ودي".

وتعهد كل طرف بالدفاع عن موقفه فيما يعتبر خلافا علنيا نادرا من نوعه في قطاع صناعة الطائرات الذي تكتنفه السرية عادة.

ويقول الخبراء إن من المتوقع أن تسعى الخطوط الجوية القطرية لحكم محكمة يمنع الشركة من إلغاء صفقة طائرات "إيه 321" (A321)، رغم أنها طلبت 25 طائرة على الأقل من طراز "بوينغ 737 ماكس" (Boeing 737 MAX) المنافسة لها.

وأثار قرار إيرباص إلغاء طلبية طائرات إيه 321، التي تشهد طلبا متزايدا، قلق المسؤولين بقطاع الطيران، ومنهم رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" (IATA) الذي شدد على ضرورة ألا تستغل شركات صناعة الطائرات قوة السوق.