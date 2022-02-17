المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14%.. أردوغان: سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة عند 14%. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو في العاصمة أنقرة.

وأفاد البيان أن الارتفاع الأخير في التضخم يؤثر فيه التسعير البعيد عن الأسس الاقتصادية والزيادة العالمية في أسعار الطاقة والسلع الزراعية والغذائية، إضافة للعوامل المدفوعة بالطلب مثل الاضطرابات في عمليات التوريد.

وذكر أنه من المتوقع بدء عملية خفض التضخم مع اختفاء التأثيرات الأساسية له، إلى جانب الخطوات المتخذة المتواصلة بحزم لتحقيق استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.

وشدد البيان على أهمية التحسن بميزان الحساب الجاري في استقرار الأسعار، مضيفا أن "القروض الاستثمارية طويلة الأجل بالليرة التركية ستلعب دورا مهما في تحقيق هذا الهدف".

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير لانخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14%.

استقرار سعر الصرف

في الأثناء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجدل حول أسعار الفائدة تراجع بشكل كبير، وإن سعر الصرف استقر، مشيرا إلى أنه حان الوقت لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدد.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة "سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا".

ولفت إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.

وأكد أن تركيا تعيش اقتصاديا أقوى فترات تاريخها، وأن الآثار الإيجابية للمشهد بكامله ستتجلى خلال أشهر الصيف القادم.