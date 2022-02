رئيس حكومة كردستان العراق في قطر لبحث التعاون في استثمار الغاز

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني والوفد المرافق له، وسبق ذلك لقاء جمع البارزاني بوزير الطاقة القطري بحثا خلاله التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وجرى خلال المقابلة بين الشيخ تميم والبارزاني استعراض علاقات التعاون وأوجه تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، قال البارزاني إنه بحث مع وزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي "إمكانات الغاز الضخمة في الإقليم".

Timely meeting with Qatar Energy Minister Saad Al-Kaabi. On the agenda, among other things:

– Kurdistan’s huge gas potential

– Regional energy cooperation

Teams from both governments to explore areas, including in renewables and energy investment. pic.twitter.com/Jjyy8QwFUp

