عوضت أسعار النفط خسائرها اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيّم المستثمرون تصريحات متضاربة عن انسحاب محتمل لبعض القوات الروسية من حدود أوكرانيا، وسط نقص المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود، مع قيام اليابان ببيع نفط من احتياطيها الإستراتيجي لكبح جماح الأسعار.

وجرى تداول خام برنت بسعر 93.86 دولارا للبرميل في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش بارتفاع 62 سنتا، أي 0.6%، عقب تراجعه 3.3% الليلة الماضية بعد أن أعلنت روسيا انسحابا جزئيا لقواتها من حدود أوكرانيا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92.64 دولارا للبرميل مرتفعا 62 سنتا، أي بنسبة 0.6%، بعد إغلاقه أمس الثلاثاء على انخفاض 3.6%.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر/أيلول 2014 أول أمس الاثنين، فلامس سعر برنت مستوى 96.78 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولارا للبرميل.

وقفز سعر خام برنت 50% والخام الأميركي 60% في عام 2021، إذ أدى الطلب العالمي إثر التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى الضغط على المعروض.

اليابان تبيع نفطها

في الأثناء، أعلنت اليابان أنها ستبيع النفط الخام من احتياطيها الإستراتيجي اعتبارا من اليوم الأربعاء، وهي المرة الثانية التي تقوم فيها بذلك في أعقاب نداءات من الولايات المتحدة للمساعدة في كبح جماح الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قولها إنه سيتم طرح 1.6 مليون برميل في المناقصات التي تستمر حتى 9 مارس/آذار المقبل، وسيتم التسليم اعتبارا من 20 أبريل/نيسان.

وتأتي عملية البيع في إطار جهود لاستبدال النفط الياباني، طبقا للوزارة التي لم يتسن الرجوع إليها على الفور لتأكيد ما إذا كان ذلك جزءا من جهود بقيادة أميركية أم لا.

جاء ذلك في أعقاب بيع حوالي 630 ألف برميل من النفط الخام العماني في ديسمبر/كانون الأول الماضي كجزء من جهود دولية لكبح جماح الأسعار.