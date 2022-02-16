المفوضية الأوروبية: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي هذا الشتاء

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن دول الاتحاد قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال الشتاء الحالي بعد تنويع مصادرها في الأسابيع الأخيرة.

وقالت فون دير لاين -أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة في ستراسبورغ- درسنا فرضيات توقف جزئي أو كامل لإمدادات الغاز الروسي في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، مضيفة "يمكنني القول اليوم إننا في مأمن هذا الشتاء".

وتابعت فون دير لاين "تحدثنا أيضا مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال، لنسأل عما إذا كان بوسعنا مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن اليابان مستعدة للقيام بذلك، مؤكدة أن هذه الجهود "تؤتي ثمارها الآن بشكل واضح".

وقالت اليابان -الأسبوع الماضي- إنها ستحول بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا استجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف تتعلق بتدفق الغاز الروسي نحو أوروبا، مما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد، ودفع أيضا مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.

مباحثات لزيادة شحنات الغاز

وأمس الثلاثاء، قالت فون دير لاين للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية أو مبادلات عقود.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية ومصدرا لحوالي 40% من الغاز الطبيعي المستخدم في أوروبا.

ومع ارتفاع أسعار الغاز والنفط فإن أي تحرك روسي لخفض إمدادات الطاقة سيؤثر بشكل سلبي على أوروبا.

وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير/كانون الثاني الماضي، جاء أقل من نصفها بقليل من الولايات المتحدة.

وتبلغ مستويات تخزين الغاز في أوروبا حاليا نحو 34%.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.