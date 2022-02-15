صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحوز أسهما مدرجة بأميركا بـ56 مليار دولار

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، بحسب إفصاح تنظيمي أميركي، إنه استحوذ على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 56 مليار دولار اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وجاء ذلك ارتفاعا من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مدعوما بزيادة قيمة شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية (Lucid Motors).

وأظهر الإفصاح أن قيمة حيازات الصندوق في لوسيد بلغت في ديسمبر/كانون الأول 38.6 مليار دولار، ارتفاعا من 25.8 مليارا في نهاية سبتمبر/أيلول.

وكان إدراج لوسيد في يوليو/تموز من العام الماضي بمثابة دفعة قوية لصندوق الثروة السيادي السعودي.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة -الذي يمتلك حاليا حصة في لوسيد تقترب من 62%- أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة، وزاد استثماراته في فبراير/شباط 2021.

قيمة حيازات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في "لوسيد" بلغت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 38.6 مليار دولار (الفرنسية)

وتراجعت أسهم لوسيد 28% منذ بداية العام.

كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75% في شركة "أوبر تكنولوجيز" (UBER) لخدمات نقل الركاب.

وخفض الصندوق حصته في "برولوجيس" (Prologis) خفضا حادا، بينما زاد حصته بشكل كبير في "فارفيتش" (Farfetch)، وهي منصة تكنولوجية في صناعة الأزياء، إلى 3.3 ملايين سهم من الفئة (أ). كما رفع حصته أيضا في "بنترست" (Pinterest).

وصندوق الاستثمارات العامة -الذي يدير أصولا بنحو 480 مليار دولار- يحتل مركز رؤية المملكة 2030، وهي إستراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، وفق رويترز.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى مضاعفة أصوله إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول 2025، و2.7 تريليون دولار في 2030، في حين كانت بيانات معهد الثروات السيادية (swfinstitute) قد أظهرت أمس الاثنين تقدم ترتيب الصندوق إلى المرتبة السادسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 580 مليار دولار.

وقالت الحكومة يوم الأحد إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقل 4% من أسهم أرامكو السعودية، قيمتها 80 مليار دولار، إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة.