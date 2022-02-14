بنك إماراتي يستخدم أداة إسرائيلية لرصد الجرائم المالية

قالت شركة ذيتاراي الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي -اليوم الاثنين- إن البنك سيستخدم أداة لمراقبة التعاملات طورتها شركة ذيتاراي للأمن السيبراني، من أجل رصد الجرائم المالية، وفق ما أوردت رويترز.

ولم يكشف عن حجم الصفقة. وكانت الإمارات وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في عام 2020.

وذكرت ذيتاراي -التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت، مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي- أن بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها.

وقال بنك المشرق -الذي سبق أن دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاك عقوبات- إن تكنولوجيا ذيتاراي تمكّن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيدا.

ووافق بنك المشرق العام الماضي على دفع 100 مليون دولار غرامات، لإنهاء تحقيق أجرته الحكومة الأميركية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.

وقالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأميركية وقتها إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجّه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك، لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد معاملات.