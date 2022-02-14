المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة: نأمل بحل سريع لأزمة أوكرانيا.. وهذا سبب زيارتي لقطر

أعرب المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان عن أمله في حل الأزمة الأوكرانية بشكل سريع. وأكد -في مقابلة مع الجزيرة من الدوحة- أنه لا توجد تبعات اقتصادية لها حتى الآن.

وأوضح هان أن زيارته إلى قطر تستهدف اجتذاب الاستثمارات اللازمة لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي من تداعيات جائحة كورونا.

وزير المالية يستعرض مع المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمفوضية الأوروبية. #قناhttps://t.co/KiEphZzEwg pic.twitter.com/kvmUOnc9qj — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 13, 2022

في الأثناء، اجتمع هان مع وزير المالية علي بن أحمد الكواري أمس الأحد بالدوحة، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمفوضية الأوروبية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك في المجالين المالي والاقتصادي.

كما اجتمع المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة مع محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وتم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الدوحة والاتحاد الأوروبي بالمجال المالي والمصرفي، وسبل تعزيزه.