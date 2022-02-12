أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%.

وشارك الرئيس أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي -من قصر وحيد الدين بإسطنبول- في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، اليوم السبت.

ولفت أردوغان إلى أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.

وقال نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا؛ بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري.

آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب

في الأثناء، أعلن وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي -اليوم السبت- آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية التعريف بالخطوات الجديدة والإجراءات الرامية لمواجهة التضخم بالبلاد في إطار النموذج الاقتصادي التركي.

ولفت الوزير إلى أن نموذج الاقتصاد التركي يقوم على 4 ركائز: الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، والتصدير.

وأوضح أن إجمالي الودائع في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف -التي بدأت تركيا بفتحها ديسمبر/كانون الأول الماضي- اقترب من 340 مليار ليرة.

وقال إن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من "الذهب المخبأ تحت الوسائد" لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.

حجم الذهب بالمنازل التركية يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي يعادل ما بين 250 و350 مليار دولار (غيتي)

وأوضح أن الحكومة ستبدأ النظام الجديد اعتبارا من الأول مارس/آذار المقبل بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.

وأضاف الوزير التركي أن:

المواطنين سيتمكنون عبر الآلية الجديدة من إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل في النظام الاقتصادي من خلال الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية.

الآلية تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب، وحساب تشاركي بالليرة التركية.

فتح هذه الحسابات سيتيح للمواطنين في الوقت ذاته تحقيق الأرباح بدون مخاطرة.

المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في الآلية الجديدة.

وفي ما يخص التضخم، قال نباتي "سنواجه -يدا بيد- الخطوات الساعية لزيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعا لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة التضخم".

وكان نباتي قال -قبل أيام- إن حجم الذهب بالمنازل يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي يعادل ما بين 250 و350 مليار دولار.