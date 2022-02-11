رويترز: "قطر للطاقة" لم تعد هدفا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنه من المستبعد أن تواجه "قطر للطاقة" إجراءات جديدة بشأن مكافحة الاحتكار من جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد 3 سنوات من فتح المفوضية الأوروبية تحقيقات في هذا الصدد.

وتتعلق التحقيقات بشأن ما إذا كانت صفقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق أوروبية لمدة 20 عاما، قد منعت الشركة القطرية من تحويل شحنات داخل المنطقة التي تضم 27 دولة.

وقالت المصادر إن قضية مكافحة الاحتكار غير مرتبطة بأزمة الغاز الحالية في أوروبا.

وكانت مفوضية شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي أنهت في عام 2018 تحقيقا استمر 7 سنوات بشأن انتهاك شركة "غازبروم" (Gazprom) الروسية قواعد السوق.

وقبلت المفوضية تعهدات من غازبروم الروسية بإصلاح هيكلها لتسعير الغاز الطبيعي، والسماح للمنافسين بدخول سوق الغاز في شرقي أوروبا.