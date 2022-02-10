وزير الكهرباء العراقي: محادثات استيراد الغاز مع قطر مستمرة

قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم إن المحادثات مع قطر جارية لاستيراد الغاز، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية العراقية.

ونسبت الوكالة إلى كريم قوله إن عملية استيراد الغاز القطري ستكتمل خلال سنة أو 15 شهرا إن توفرت الإمكانيات، مضيفا "وقعنا مذكرة تفاهم مع السعودية لاستيراد الطاقة".

والاثنين الماضي أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الوزير عادل كريم بحث مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي إمكانية توريد الغاز للعراق، لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج.

سعادة الوزیر سعد بن شریده الكعبي یلتقي القائم بأعمال وزیر الكھرباء العراقي⁣#قطر⁣⁣⁣

⁣⁣⁣ pic.twitter.com/8Lptopqsn6 — QatarEnergy (@qatar_energy) February 6, 2022

كما نقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء العراقية قولها -في بيان- إنه جرى خلال زيارة سريعة لوزير الكهرباء العراقي إلى قطر بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق.

وبخصوص السعودية، أشار الوزير العراقي إلى أن الخط معها سيكون عبر عرعر-اليوسفية وبنظام جديد، مبينا أن المرحلة الأولى لاستيراد الطاقة من السعودية تقدر بـ500 ميغاوات والثانية بألف ميغاوات.

وأوضح الوزير العراقي أن خط الاستيراد من السعودية يختلف عن الخط من الخليج.