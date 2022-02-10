اقتصاد|عراق

وزير الكهرباء العراقي: محادثات استيراد الغاز مع قطر مستمرة

الوزير العراقي بحث مع نظيره القطري قبل أيام بالدوحة قضية توريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق (الصحافة العراقية)
10/2/2022

قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم إن المحادثات مع قطر جارية لاستيراد الغاز، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية العراقية.

ونسبت الوكالة إلى كريم قوله إن عملية استيراد الغاز القطري ستكتمل خلال سنة أو 15 شهرا إن توفرت الإمكانيات، مضيفا "وقعنا مذكرة تفاهم مع السعودية لاستيراد الطاقة".

والاثنين الماضي أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الوزير عادل كريم بحث مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي إمكانية توريد الغاز للعراق، لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج.

كما نقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء العراقية قولها -في بيان- إنه جرى خلال زيارة سريعة لوزير الكهرباء العراقي إلى قطر بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق.

وبخصوص السعودية، أشار الوزير العراقي إلى أن الخط معها سيكون عبر عرعر-اليوسفية وبنظام جديد، مبينا أن المرحلة الأولى لاستيراد الطاقة من السعودية تقدر بـ500 ميغاوات والثانية بألف ميغاوات.

وأوضح الوزير العراقي أن خط الاستيراد من السعودية يختلف عن الخط من الخليج.

المصدر : وكالات