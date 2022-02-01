من المتوقع تسلم الطائرة الأولى من طراز بوينغ 777-8 ضمن هذه الاتفاقية عام 2027.

أبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة من طراز 777-8، بالتزامن مع إطلاق بوينغ هذا الطراز الجديد.

وقالت الخطوط الجوية القطرية -في بيان أمس الاثنين- إنها ستصبح المشغل العالمي الأول لطائرة الشحن الجوي 777-8 مع طلب مؤكد لشراء 34 طائرة، وطلب اختياري لشراء 16 طائرة أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، لتصبح الأعلى قيمةً في تاريخ شركة بوينغ.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر والرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في "بوينغ" ستانلي ديل، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وأشارت الخطوط القطرية إلى أن هذه الاتفاقية التي جرت مراسمها في البيت الأبيض، ستسهم في:

دعم المئات من الموردين الأميركيين من أكثر من 38 ولاية أميركية.

توفير أكثر من 35 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

ستضخ 2.6 مليار دولار أميركي سنويا في الاقتصاد الأميركي طوال فترة تسليم الطائرات.

وجدد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية تأكيد التزام الناقلة تجاه عائلة طائرات "777 إكس" (777X) مع تسجيل طلب لشراء طائرات الشحن الجوي 777-8، التي من المتوقع تسلم الطائرة الأولى ضمن هذه الاتفاقية عام 2027.

وقال أكبر الباكر "إن شركة بوينغ تتمتع بتاريخ طويل في صناعة أفضل طائرات الشحن الجوي في العالم، وتفتخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون المشغل العالمي الأول لطائرة الشحن الجديدة من طراز بوينغ 777-8".

وأضاف أن "هذه الطائرة ستمكن الناقلة من تعزيز الخدمات التي تقدمها لعملائها، وتلبية الأهداف الموضوعة في تعزيز الاستدامة ضمن مختلف عملياتنا في المستقبل".

اتفاقية القطرية مع بوينغ ستضخ 2.6 مليار دولار أميركي سنوياً في الاقتصاد الأميركي طوال فترة تسليم الطائرات (موقع القطرية)

وتابع "هذا اليوم استثنائي في تاريخ علاقاتنا مع بوينغ، التي ستبذل قصارى جهدها لتسليم طائرات تلبي توقعاتنا، ونحن كلنا ثقة بأن بوينغ لن تعمل على تحقيق هذا الأمر فحسب، بل ستتخطى أيضا توقعاتنا بلا شك".

القطرية المشغل العالمي الأول لطائرات 777-8

وأعرب ستانلي ديل عن سروره بإطلاق طائرة الشحن الجوي بوينغ 777-8، "التي ستصبح الخطوط الجوية القطرية إحدى أكبر الناقلات الجوية في العالم وشريك بوينغ منذ 30 عاما تقريبا، والمشغل العالمي الأول لهذه الطائرة الاستثنائية".

وأكد الجاهزية التامة لفرق العمل في بوينغ لصناعة طائرة تلبي احتياجات الناقلة لعقود قادمة، منوها بأن اختيار الخطوط القطرية لطائرات 777-8 يعدّ شاهدًا على التزام الشركة بصناعة طائرات ذات سعة كبيرة، واعتمادية عالية، وكفاءة مميزة في استهلاك الوقود".

واتخذت بوينغ القرار بتصنيع طائرة الشحن 777-8 (أحدث أفراد عائلة طائرات 777 إكس)، لتحسين كفاءة طائرات الشركة وتعزيز أدائها البيئي.

قالت الخطوط القطرية إنها أجرت تعديلاً على طلب الشراء لـ60 طائرة من عائلة 777 إكس، حيث ستحوّل 20 طائرة ضمن هذه الطلبية لتصبح 777-8، كما ستضيف 3 طائرات شحن جوي من طراز 777 في المدى القريب للاستفادة من سوق الشحن الجوي المزدهر حاليا.

وقالت الخطوط القطرية إنها أجرت -ضمن اتفاقية أمس- تعديلا على طلب الشراء لـ60 طائرة من عائلة "777 إكس"، حيث ستحوّل 20 طائرة ضمن هذه الطلبية لتصبح 777-8، كما ستضيف 3 طائرات شحن جوي من طراز 777 في المدى القريب للاستفادة من سوق الشحن الجوي المزدهر حاليا.

أبرمت الخطوط الجوية القطرية وبوينغ مذكرة تفاهم لطلب شراء مؤكد لـ25 طائرة من طراز بوينغ 737-10، وطلب حقوق شراء 25 طائرة إضافية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 7 مليارات دولار أميركي.

مذكرة تفاهم بشأن شراء طائرات بوينغ 737

وتعد طائرة 777 إحدى أكثر طائرات بوينغ للشحن الجوي مبيعا على الإطلاق، حيث تسلمت الشركة طلبات لشراء أكثر من 300 طائرة 777 للشحن منذ إطلاق مبيعات الطائرة في 2005.

كما أبرمت الخطوط الجوية القطرية وبوينغ مذكرة تفاهم لطلب شراء مؤكد لـ25 طائرة من طراز بوينغ 737-10، وطلب حقوق شراء 25 طائرة إضافية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 7 مليارات دولار أميركي.

وأعلنت الخطوط القطرية أيضا طلب 30 محرك "جي إي 9 إكس" (GE9X) ضمن طلب شراء طائرات الشحن الجوي الجديدة من طراز بوينغ 777-8، و4 محركات "جي إي 90-115 بي" (GE90-115B) وخدمات صيانة، ضمن طلب إضافي لشراء طائرتي شحن من طراز بوينغ 777.