أسعار النفط تهبط بفعل زيادة الدولار ومخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، إذ طغى أثر صعود الدولار الأميركي والضبابية الاقتصادية على تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب بالصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09% إلى 81.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:55 بالتوقيت العالمي، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.03% إلى 76.14 دولارا.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار، بينما كان برنت قد زاد أكثر من دولار في التعاملات الآسيوية.

وسجلت العقود الآجلة للنفط أمس أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين، بعد أن أشارت بيانات قطاع الخدمات الأميركي إلى قوة اقتصاد البلاد.

بيانات وتكلفة

وعززت البيانات الاعتقاد لدى المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يستمر لفترة أطول في تبني زيادات حادة لأسعار الفائدة، مما دعم مؤشر الدولار اليوم.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما يقلل الطلب عليه.

وتخفف المزيد من مدن الصين القيود المرتبطة بكوفيد-19، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وكانت السوق تعكف على تقييم مدى تأثر الإنتاج، بتحديد سقف عند 60 دولارا للبرميل، على الخام الروسي، من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، مما ساهم في تقلبات السوق.