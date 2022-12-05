أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني لأول مرة منذ مايو/أيار 2021، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، فيما من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65% على أساس سنوي.

وبلغ التضخم الشهري أعلى مستوى في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول عندما وصل إلى 85.51%.

على صعيدٍ آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما حقق الأساس السنوي ارتفاعا قدره 136.02%.

وكان البنك المركزي التركي أنهى الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتحفيز الاقتصاد.