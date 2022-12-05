اقتصاد|تركيا

تركيا.. تراجع التضخم لأول مرة منذ 2021

1697028337 Close-up of Turkish Lira on Turkish Flag. Turkey's donation campaign. We are enough for us my turkey Turkish: Hashtag bizbizeyeteriz Turkiyem. Keywords ShutterStock, Shutter Stock, symbol, buy, salary, banknote, donate, stock, cash, breaking, shopping, crisis, epidemic, bill, investment, economy, covid19, market, background, success, turkey, turkish, exchange, support, coin, financial, foreign, recession, paper, rate, currency, hospital, corona, lira, illness, wealth, disease, business, coronavirus, covid-19, health, control, flu, help, trade, money, tl, headache, healthcare and medicine, economic, finance
معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني (شترستوك)
5/12/2022

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني لأول مرة منذ مايو/أيار 2021، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، فيما من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65% على أساس سنوي.

وبلغ التضخم الشهري أعلى مستوى في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول عندما وصل إلى 85.51%.

على صعيدٍ آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما حقق الأساس السنوي ارتفاعا قدره 136.02%.

وكان البنك المركزي التركي أنهى الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتحفيز الاقتصاد.

المصدر : الفرنسية + رويترز