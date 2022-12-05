أسعار النفط تقفز بعد تمسك "أوبك بلس" بخفض الإنتاج والدولار يتراجع

قفزت أسعار النفط 2% اليوم الاثنين بعد أن أبقت دول "أوبك بلس" على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي الخام الروسي ووضع سقف له، والذي يسري بدءا من اليوم. في المقابل، تراجع الدولار بشكل عام لينزل إلى ما دون 7 يوانات.

في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.7%، إلى 87.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.8%، إلى 82.22 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول حليفة -من بينها روسيا- يطلق عليها مجموعة "أوبك بلس" أمس على التمسك باتفاق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية عام 2023.

وقال المحللون إن قرار "أوبك بلس" كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد موسكو بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

وقالت آن لويز هيتل نائبة رئيس شركة "وود ماكينزي" في مذكرة إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعيض عن الخام الروسي بشراء نفط من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والولايات المتحدة، الأمر الذي يجب أن يضع حدا أدنى لأسعار النفط على المدى القريب على الأقل.





تراجع الدولار

وانخفض الدولار بشكل عام اليوم بعد أسبوع صعب لينزل إلى ما دون 7 يوانات، مع تحسن المعنويات تجاه الأصول عالية المخاطر بعد إشارات على تخفيف الصين بعض القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وأعلنت المزيد من المدن الصينية -بما في ذلك المركز المالي شنغهاي وأورومتشي في أقصى الغرب- تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا مطلع الأسبوع في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على سياسة "صفر كوفيد".

وتراجع الدولار إلى أقل من 7 يوانات بالتداولات الخارجية، في حين قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4% إلى 6.9507 للدولار صباح اليوم، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بما في ذلك الين واليورو- 0.18% إلى 104.28 نقاط، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو/حزيران.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية المقرر أن تصدر في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل يوم واحد من اختتام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسات الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع.

وبالنسبة للعملات الأخرى: