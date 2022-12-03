النفط يتراجع قبيل حظر أوروبي للخام الروسي.. فماذا عن التوقعات؟

تراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5% في تعاملات متقلبة أمس الجمعة قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس) غدا الأحد وفرضِ الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي بعد غد الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% وبلغت عند التسوية 85.57 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5% أيضا إلى 79.98 دولارا عند التسوية.

وتأرجح الخامان بين الانخفاض والارتفاع اليوم، لكنهما اقتنصا أول مكاسب أسبوعية بعد تراجعهما 3 أسابيع متتالية. وبلغت مكاسب برنت الأسبوعية 2.5% والخام الأميركي 5%.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك بلس بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها غدا، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.

وقال مصدران من كبار المنتجين الروس إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل 2023 بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من بعد غد الاثنين.





اتفاق أوروبي

وأفاد سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس بأن وارسو وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا، مما يسمح للتكتل بالمضي قدما في الموافقة رسميا على الاتفاق في مطلع الأسبوع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلا للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق.

وبيع خام الأورال الروسي في نطاق 70 دولارا للبرميل بعد ظهر أول أمس الخميس. ويهدف وضع الحد الأقصى إلى الحد من إيرادات روسيا بينما لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وفق مراقبين.

وفيما قد يعطي قوة دافعة لأسعار النفط، قالت مصادر لرويترز إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.

وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في 5 أشهر.