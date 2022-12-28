اقتصاد|قطر

قطر.. 26.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري في نوفمبر

Qatar Petroleum books the full LNG regasification capacity of Zeebrugge LNG terminal in Belgium up to 2044
إجمالي الصادرات القطرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ 37.1 مليار ريال تقريبا (الجزيرة)
28/12/2022

حقق الميزان التجاري لدولة قطر -الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- فائضا مقداره 26.2 مليار ريال (نحو 7.2 مليارات دولار) خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وبزيادة 1.1 مليار ريال مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بارتفاع 8.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبانخفاض 2.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 11.7% لتصل إلى نحو 10.9 مليارات ريال مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2021 وانخفاض 15.5% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي 18.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليارات ريال تقريبا، ثم كوريا الجنوبية بما يقارب 4 مليارات ريال.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة ملياري ريال تقريبا و18.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال.

المصدر : وكالات