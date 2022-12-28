قطر.. 26.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري في نوفمبر

حقق الميزان التجاري لدولة قطر -الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- فائضا مقداره 26.2 مليار ريال (نحو 7.2 مليارات دولار) خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وبزيادة 1.1 مليار ريال مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بارتفاع 8.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبانخفاض 2.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 11.7% لتصل إلى نحو 10.9 مليارات ريال مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2021 وانخفاض 15.5% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي 18.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليارات ريال تقريبا، ثم كوريا الجنوبية بما يقارب 4 مليارات ريال.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيمة ملياري ريال تقريبا و18.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال.