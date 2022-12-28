الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

قفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وواجه الين ضغوطا أيضا وسط مزيد من المؤشرات من بنك اليابان بأن التغير المفاجئ في السياسة النقدية الأسبوع الماضي لم يكن بداية خفض للتحفيزات.

وزاد الدولار 0.5% إلى 134.17 ينا في المعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ينا لأول مرة منذ 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي، قبل أن يقلص بعض مكاسبه.

كما سجل الين الياباني انخفاضا مقابل عملات أخرى، إذ زاد اليورو 0.51% إلى 142.70 ينا، وهو أعلى مستوى في أسبوع أيضا، وقفز الدولار الأسترالي 0.62% إلى 90.40 ينا؛ مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية منها الين واليورو) 0.1% -وهو أعلى مستوى في أسبوع- إلى 104.31 نقاط، مواصلا صعوده بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي عند 103.44 نقاط في 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

واستقر اليورو عند 1.0636 دولار، وظل يتحرك في الاتجاهين على مدى الأسبوعين الماضيين بمعدل أدنى من أعلى مستوى في 6 أشهر عند 1.0737 دولار بلغه في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.2013 دولار؛ إذ ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته هذا الشهر عند 1.1993 دولار، وسجله في 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

كما صعد الدولار الأسترالي 0.07% إلى 0.6738 دولار، متجها نحو الطرف الأعلى لنطاق تداوله الذي بلغه في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي.