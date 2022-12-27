طرح البنك المركزي الأردني في الأسواق المالية إصدارًا جديدًا من العملة النقدية الورقية فئة "دينار واحد"، وعليها صورة العصفور الوردي السينائي بدلًا من علم الثورة العربية الكبرى.

وبدأ تداول الإصدار الجديد من العملة فئة "دينار واحد" رسميا في الأسواق المالية، الاثنين 26 ديسمر/كانون الأول الجاري.

ووفق بيان أصدره البنك، فإن "الإصدار الجديد تضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وإطالة عمره".

"البنك المركزي الأردني يطرح للتداول فئة الدينار/الإصدار الخامس إلى جانب الدينار الحالي .." دليل تعريفـي لفئة الدينار الإصدار الخامس:https://t.co/nHe0cI2ieK فيديو تعريفي لفئة الدينار الإصدار الخامس:https://t.co/J1jhL7A5Ci pic.twitter.com/vg2Fsb7Jlz — البنك المركزي الأردني – Central Bank of Jordan (@CentralBank_JO) December 26, 2022

وكان الدينار الأردني في إصداره الرابع "السابق" يحمل على ظهره صورة من الثورة العربية الكبرى، تُظهر مجموعة جمال ورجال يحملون علم الثورة، وهو ما تم استبداله في الإصدار الخامس بصورة الطائر الوطني، الذي يتخذ من مدينة البتراء موطنًا له.

وصدر قانون البنك المركزي الأردني في العام 1959، واستكملت إجراءات مباشرة البنك لأعماله مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي أُسس عام 1950.

العصفور الوردي السينائي

والعصفور الوردي أو الطائر السينائي الذي تم وضعه على الإصدار الجديد للعملة النقدية الورقية، يعدّ الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، كونه يعيش بين جبال مدينة البتراء الأثرية التي تقع في محافظة معان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، ويتميز بلونه الوردي الذي يشابه لون المدينة الأثرية.

ويعيش العصفور الوردي السينائي -بشكل حصري- في منطقة محددة، تمتد من الجنوب الشرقي لفلسطين وصولًا إلى الأردن، حيث تعدّ جبال البتراء بصخورها الوردية مأوى مناسبًا لهذه العصافير، كما يوجد في صحراء سيناء، خاصة في سانت كاترين، إضافة إلى الشمال الغربي للسعودية.

ويفضل هذا النوع من الطيور العيش في الجبال القاحلة والجافة وعلى طول الوديان والتلال وحواف المناطق الصخرية، وعادة ما تتم مشاهدته في أسراب قد تصل إلى 200 طائر باستثناء موسم التكاثر، وينفرد الذكور منه باللون الوردي، بينما تميل ألوان الأنثى منه إلى البني الفاتح.