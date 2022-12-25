حذرت أوساط اقتصادية ألمانية من الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيجفريد روسفورم لوكالة الأنباء الألمانية: "آخر ما قد نحتاجه هو الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "في ظل الوضع العالمي الراهن زادت أهمية التعاون عبر الأطلسي عما كانت عليه في أي وقت مضى".

وتابع روسفورم أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إيجاد إجابة ذكية تتعلق بالسياسة الصناعية والتركيز على الابتكارات والتقنيات المستقبلية، كرد فعل على القانون الأميركي لخفض التضخم، ولا يتعين عليه القيام "بقعقعة سيوف كاذبة".

واعتبر روسفورم أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد الولايات المتحدة الأميركية، "لأنه ببساطة لا يمتلك العضلات اللازمة لذلك".

من جانبه، دعا رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بيتر أدريان لوضع "أجندة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة".

وينص القانون -الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس/آب الماضي- على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في حماية المناخ.

وتم ربط تقديم إعانات دعم وإعفاءات ضريبية (بموجب هذا القانون) بأن تستخدم الشركات منتجات أميركية أو تنتج بنفسها داخل الولايات المتحدة.

ويقدم القانون الأميركي لخفض التضخم دعما كبيرا بقيمة 430 مليار دولار للمنتجات أميركية الصنع.

وانتقد الأوروبيون هذا الأمر، وسط مخاوف من حدوث أضرار للشركات المحلية الأوروبية.

وبداية الشهر الجاري، انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأميركي، محذرا من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.