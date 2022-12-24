أسعار الغاز الطبيعي تهبط إلى أدنى مستوى في 7 أشهر والنفط يصعد

هبطت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر مع وفرة المعروض بسبب الطقس الدافئ المتوقع في موسم العطلات، ويأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار النفط بالأسواق.

وبلغ سعر الغاز في بورصة أمستردام نحو 83 يوروا للميغاوات/ساعة. وأسهمت زيادة المخزونات من الغاز المسال والتباطؤ في الطلب الصناعي في دفع الأسعار إلى الهبوط.

وتترقب الأسواق تأثير العاصفة الشتوية في الولايات المتحدة على إمدادات الغاز المسال الأميركي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أقرّت الأسبوع الماضي سقفًا لأسعار الغاز الروسي يمكن تفعيله إذا ارتفعت إلى 180 يوروا للميغاوات/ساعة لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يدخل هذا السقف حيز التنفيذ في 15 فبراير/شباط المقبل.

وفي أسواق الطاقة أيضا ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات عند التسوية في نهاية تعاملات الأسبوع أمس، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع خام برنت 2.94 دولار أو ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولارا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولارا للبرميل عند التسوية.

ويأتي هذا الصعود بعدما قالت روسيا إنها قد تخفض إنتاج الخام بنسبة تتراوح بين 5% و7% في مطلع العام المقبل ردًّا على السقف السعري الذي تفرضه الدول الغربية على النفط الروسي المنقول بحرا البالغ 60 دولارا للبرميل.

وحقق خام برنت على مدار أسبوع مكاسب بنحو 6.2%، بينما حقق خام غرب تكساس مكاسب أسبوعية تزيد على 7%.