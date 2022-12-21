الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته أمام الدولار وخسائره الشهرية تبلغ 14%

انخفض الروبل الروسي لأدنى مستوى منذ أوائل مايو/أيار الماضي متخطيًا مستوى 70 للدولار -اليوم الأربعاء- لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14%، في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين.

حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي -الاثنين الماضي- على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت -لأشهر- مدى جدوى الإجراء في دعم جهود أوروبا، للتعامل مع أزمة الطاقة.

وبحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، هبط الروبل 2.5% أمام الدولار، مسجلًا 70.60 بعد أن لامس 70.7550 في وقت سابق.

كما هبطت العملة الروسية 2.4% مسجلة 75.22 أمام اليورو، متخطية مستوى 75 للمرة الأولى منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، كما هبطت أمام اليوان 2.1% إلى 10.10 وهو قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وخسر الروبل أكثر من 8% بالفعل هذا الأسبوع أمام الدولار، ونحو 12% منذ دخول سقف سعري للنفط الروسي حيز التنفيذ.