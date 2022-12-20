النفط يرتفع لكن زيادة إصابات كوفيد-19 في الصين تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط -الثلاثاء- مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطاتها الإستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام 0.65% لتصل إلى 80.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها أيضا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا، أي 1.31%، إلى 76.19 دولارا للبرميل، بعد أن زادت بواقع 90 سنتا أمس الاثنين.

وتلقى السوق دعما من الخطة الأميركية التي أعلنت -الأسبوع الماضي- لشراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الإستراتيجي، بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال بنك قطر الوطني -في مذكرة- "قد تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع، إذ نتوقع أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود على الإمدادات وقوة الطلب العالمي"، وتوقع البنك أن تكون الأسعار بين 90 و115 دولارا للبرميل في الفصول القادمة.

وقال إدوارد مويا -محلل موقع "أواندا"- في مذكرة إنه يتعين وجود علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع الأسعار.

وما زال النفط الخام يمضي في اتجاه تسجيل ثاني خسائر شهرية خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي، في ظل استمرار نقص مستويات السيولة النقدية في الأسواق، نتيجة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.