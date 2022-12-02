الدولار قرب أدنى مستوى له في 16 أسبوعا واليوان يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ 2005

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة قبل إصدار بيانات رئيسية تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، في حين يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أن أعادت الصين تقييم عملتها عام 2005.

وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو- 0.1% إلى 104.55 نقطة، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى له منذ 29 يونيو/حزيران السابق عند 104.36.

وتراجع المؤشر بأكثر من 5% نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول الجاري إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويتجه تركيز المستثمرين حاليا لبيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر نشرها اليوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع أسعار الفائدة على سوق العمل.

صعود اليوان الصيني

في غضون ذلك، صعد اليوان الصيني 0.4% أمام الدولار إلى 7.0294.

ويتجه اليوان لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أن أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقا لبيانات "رفينيتيف"، مدعوما بتوقعات بتخلي الصين عن سياسة "صفر-كوفيد" إلى جانب ترقب إبطاء المركزي الأميركي لوتيرة خفض الفائدة.

وهبط الدولار 1% إلى 133.98 ينًّا، وتراجع لأدنى مستوى له منذ 16 أغسطس/آب الماضي.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا؛ ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1% أمس الخميس.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2260 دولار، وسجل ارتفاعا 1.7% أمس الخميس، ووصل لأعلى مستوى له في 5 أشهر عند 1.2311 دولار.