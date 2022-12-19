فازت شركة قطر للطاقة، من خلال تحالف مع "توتال إنرجيز" و"بتروناس"، بحصة مشاركة في حقوق التنقيب والإنتاج في منطقة أغوا-مارينيا البحرية، وذلك في الجولة الأولى من العروض الدائمة التي تنظمها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي.

وقال بيان للشركة إنه بموجب شروط المشاركة في حقوق التنقيب والإنتاج والاتفاقيات المرتبطة بها، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 20%، بينما ستمتلك بتروبراس (الشركة المشغّلة) 30%، وتوتال إنرجيز 30%، وبتروناس 20%.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة أغوا-مارينيا نحو 1300 كيلومتر مربع، وتقع في حوض كامبوس الغزير الإنتاج في مياه يبلغ عمقها نحو ألفي متر قبالة سواحل ريو دي جانيرو.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "سعيدون بهذا النجاح وبالفوز بحصة المشاركة هذه، وهو ما يرفع من حجم المساحات التي تتضمنها محفظتنا للاستكشاف والإنتاج في البرازيل، وخاصة في حوض كامبوس الغزير الإنتاج".

قطر للطاقة تفوز بحصة مشاركة في منطقة بحرية جديدة قبالة السواحل البرازيلية#قطر_للطاقة⁣ #قطر⁣⁣⁣⁣ pic.twitter.com/O2TRuEU82Y — QatarEnergy (@qatarenergy) December 19, 2022

وأضاف الكعبي "يسعدنا أن نتشارك في هذا النجاح مع شركائنا: بتروبراس، وتوتال إنرجيز، وبتروناس".

ومن المتوقع إنهاء الإجراءات المتعلقة في النصف الأول من عام 2023، وهو ما سيجعل قطر للطاقة واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التنقيب والإنتاج في البرازيل، حيث تمتلك حصصا في منطقتين منتجتين والعديد من مناطق الاستكشاف.

وشركة قطر للطاقة شركة متكاملة تغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.