إلى جانب خط أنابيب "قوة سيبيريا 1″، تخطط روسيا لبناء خط أنابيب ثان هو "قوة سيبيريا 2″، من المتوقع أن تبدأ الأشغال به بحلول عام 2024 وأن يكتمل بحلول عام 2030.

من المرتقب أن تتفوق الصين على الاتحاد الأوروبي كمستورد رئيسي للغاز الطبيعي الروسي بعد بدء تشغيل خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" بحلول عام 2030.

وسيجلب خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الغاز الطبيعي من حقل "يامال"، الواقع غربي سيبيريا، إلى الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأسرع مستهلك للغاز نموًّا.

ويُعد حقل "يامال" المصدر الرئيس لإمدادات الغاز إلى أوروبا، كما تمثل سيبيريا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في روسيا.

وخضع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" للفحص أخيرًا بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي التخلّي عن المحروقات الروسية (النفط والغاز) في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأدى الصراع الذي دخل شهره العاشر إلى حرب طاقة غير مسبوقة بين روسيا والقوى الغربية، زادت الضغط على أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية.

تسقيف سعر الغاز الروسي

وتناقش الدول الأوروبية -التي فرضت العديد من العقوبات على روسيا وقررت حظر النفط الروسي المنقول بحرًا بحد أقصى 60 دولارًا (57 يوروا) للبرميل- فرض سقف سعر مماثل على الغاز الروسي، إلا أن الاختلافات بين الدول الأعضاء حالت دون اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

وفي 2021 شهد التكتل واردات سنوية من الغاز من روسيا بنحو 155 مليار متر مكعب في المتوسط، بما يعادل نحو 45% من إجمالي وارداتها من الغاز.

وأثار سقف سعر الغاز الطبيعي الروسي -الذي من المتوقع أن يكون نحو 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة- جدلًا في الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انقسام الدول بين مؤيد ومعارض مثل ألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وتعتقد ألمانيا أن وضع حد أقصى لسعر صادرات الغاز الروسي من شأنه أن يشكل تهديدات لأمن إمدادات الغاز الطبيعي، بينما ترى بلجيكا وبولندا وإيطاليا أن سقف الأسعار وسيلة لحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار.

ويبلغ سعر الغاز الطبيعي في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري نحو 130 يوروا لكل ميغاوات/ساعة، متراجعًا من 340 يوروا لكل ميغاوات/ساعة، في أغسطس/آب الماضي، وفقًا لنقطة تداول الغاز الطبيعي الافتراضية، ومقرها هولندا (TTF).

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مجددا لمناقشة الحد الأقصى المحتمل للسعر.





الصين.. السوق المستهدف الرئيسي لروسيا

أما روسيا التي تعتمد اعتمادا كبيرا على أوروبا في صادرات الغاز الطبيعي فتعتزم تعويض حصتها السوقية المفقودة في أوروبا عن طريق شحن الغاز الطبيعي إلى آسيا، وخاصة الصين.

وفي إشارة إلى تحول محتمل في خريطة الطاقة الروسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 أبريل/نيسان الماضي، إنه أصدر تعليماته إلى الحكومة بالاستعداد لتحويل إمدادات موارد الطاقة إلى الشرق، على خلفية خطة الغرب لوقف شرائها.

وبهذا الخصوص، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تنخفض بمقدار 50 مليار متر مكعب في 2022.

يذكر أن خط "قوة سيبيريا 1″، خط أنابيب التصدير الوحيد لروسيا إلى آسيا الموجود في الخدمة، لم يصل بعد إلى طاقته الكاملة.

ومن المخطط أن ينقل خط أنابيب "قوة سيبيريا 1" 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين بمجرد وصوله إلى طاقته الكاملة، لكن هذا الحجم لا يمثل سوى 25% فقط من المتوسط السنوي البالغ نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الذي أُرسل إلى أوروبا قبل الحرب.

وإلى جانب خط أنابيب "قوة سيبيريا 1″، تخطط روسيا لبناء خط أنابيب ثان هو "قوة سيبيريا 2″، من المتوقع أن تبدأ الأشغال به بحلول عام 2024 وأن يكتمل بحلول عام 2030.

تزوّد روسيا حاليًّا الصين بنحو 10% من وارداتها السنوية من الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن الغاز الطبيعي المسال، لكن مع التحسينات المخطط لها ستصبح روسيا المورد الرئيسي للغاز للصين.

وحسب التقديرات، يمكن سنويا ضخ 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط "قوة سيبيريا 2″، وبذلك يبلغ إجمالي واردات الغاز من روسيا إلى الصين 88 مليار متر مكعب عندما يصل كلا خطي قوة سيبيريا إلى طاقتهما الكاملة.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة "غازبروم" وشركة "CNPC" الصينية، فإن إجراء الصيانة الوقائية لمعدات وأنظمة "قوة سيبيريا" يكون في ربيع وخريف كل عام.

و"قوة سيبيريا 1″ عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتزوّد روسيا حاليا الصين بنحو 10% من وارداتها السنوية من الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن الغاز الطبيعي المسال، لكن مع التحسينات المخطط لها ستصبح روسيا المورد الرئيسي للغاز للصين.





استهلاك أضخم

تستورد الصين حاليا ما يقرب من 45% من احتياجاتها من الغاز -التي تبلغ نحو 372 مليار متر مكعب سنويا- أنتجت منها 208 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، واستوردت أكثر من 160 مليار متر مكعب في 2021.

وتتلقى الصين ثلث غازها من خطوط الأنابيب، والباقي من الغاز الطبيعي المسال المنقول عبر السفن.

كما أنها استوردت 53.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، مقابل 109.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

ومن بين مورّدي الغاز الطبيعي المسال للصين: أستراليا بـ43.6 مليار متر مكعب، والولايات المتحدة بـ12.4 مليار متر مكعب، وقطر بـ12.3 مليار متر مكعب، وماليزيا بـ11.7 مليار متر مكعب.

واستوردت البلاد 31.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان، و7.6 مليارات متر مكعب من روسيا، و5.9 مليارات متر مكعب من كازاخستان، و4.3 مليارات متر مكعب من أوزبكستان، و3.9 مليارات متر مكعب من ميانمار.

وتوجد في الصين 24 محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بإجمالي قدرة استقبال سنوية تبلغ 109.5 ملايين طن.

وتمتلك الدولة 15 محطة لتخزين الغاز، بطاقة إجمالية تبلغ 17 مليار متر مكعب من الغاز.

فضلا عن ذلك، تعتزم بكين توسيع محطات معالجة الغاز الطبيعي المسال لديها، بإضافة 34 محطة جديدة بحلول عام 2035، وبذلك ستصل السعة الإجمالية إلى 224 مليون طن. وتقع أغلب محطات الغاز الطبيعي المسال في المدن الصينية الجنوبية والشرقية.​​​​​​​