بيانات التضخم الأميركية تدفع أسعار النفط والذهب نحو الارتفاع مع تراجع الدولار

أظهرت بيانات اقتصادية الثلاثاء تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار المستهلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقل زيادة شهرية منذ أكثر من عام، وهو ما يشير إلى احتمال تجاوز الجزء الأسوأ من أزمة التضخم الأميركية، مما دفع أسعار النفط والذهب نحو الارتفاع.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان وزارة العمل الأميركية القول إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بلغ خلال الشهر الماضي 0.2% شهريا مقابل 0.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و6% سنويا مقابل 6.3% في الشهر السابق.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 0.1% مقابل 0.4% شهريا خلال الشهر السابق، وبلغ معدل التضخم السنوي 7.1% مقابل 7.7% خلال الفترة نفسها بفضل تراجع أسعار الطاقة مقابل ارتفاع أسعار الغذاء.

وكان المحللون يتوقعون تباطؤ نمو التضخم إلى 7.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار تقرير وزارة العمل -وهو الأخير خلال العام الحالي- إلى بدء تراجع معدل التضخم رغم أنه ما زال مرتفعا بشدة.

وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 13.1% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما صعد مؤشر الغذاء بنسبة 10.6%، وهي زيادات أقل من تلك المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بلغت ذروة قرابة 41 عاما خلال يونيو/حزيران الماضي مسجلة 9.1%.

وخلال العام الجاري نفذ الفدرالي الأميركي 6 زيادات على أسعار الفائدة، آخر 4 منها كانت بمقدار 75 نقطة أساس، فيما يتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في بيان يصدر الأربعاء.

الدولار يتراجع

وعلى إثر ذلك هبط مؤشر الدولار أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في نحو 6 أشهر، مما يعزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة الأربعاء، وانخفضت أيضا عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الاتحادي بيانا يحدد سياسته الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول، كما يجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

النفط يرتفع

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا متجاوزة 80 دولارا للبرميل الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء السلع التي تنطوي على مخاطر بعد صدور بيانات التضخم الأميركية.

وحصلت السوق على دعم أيضا من المخاوف من اضطرابات الإمدادات، بما يشمل استمرار إغلاق خط أنابيب النفط "كيستون" الرئيسي الذي ينقل الخام من كندا إلى الولايات المتحدة في أعقاب تسرب كبير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.4% إلى 80.84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 16:41 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.4% إلى 75.66 دولارا.

الذهب يقفز

كما قفزت أسعار الذهب نحو 2% الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 5 أشهر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأميركيين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1817.64 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:36 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يونيو/حزيران الماضي.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2% إلى 1830.90 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 23.87 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 4.1% إلى 1042.25 دولارا، فيما ارتفع البلاديوم 4.3% إلى 1969.25 دولارا.