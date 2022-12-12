السعودية والكويت توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك

وقعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة المشترك، بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

وقال خالد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة، إن برنامج تطوير الحقل يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة يوميا.

وأضاف أن الحقل سينتج 84 ألف برميل يومياً من الغاز المسال. وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967.

وذكر بيان صادر الأحد -عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي بدر الملا- أن التوقيع يأتي إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في مارس/آذار الماضي، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير الحقل مباشرة مع تسريع الأعمال.

ويأتي تطوير حقل الدرة تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة والكويت في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال هذا الحقل.

وبتاريخ 21 مارس/آذار 2022، اتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية -في محضر الاجتماع الموقع بينهما- على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.