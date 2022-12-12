الإمارات وإسرائيل تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي -أمس الأحد- إن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأضاف الزيودي أن الاتفاقية "ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية".

وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.

وأوضح أن الاتفاقية "ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي".

وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مايو/أيار الماضي، وهي الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين البلدين، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

وطبّعت الإمارات وإسرائيل العلاقات رسميا عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

ويونيو/حزيران الماضي، أعلنت غرفة دبي العالمية عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين.

وفبراير/شباط الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.