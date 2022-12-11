يشكل توقيع الأوراق المالية أحد التقاليد الثابتة لوزير الاقتصاد والمالية في الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته خلال الأسبوع الجاري وزيرة الخزانة جانيت يلين التي واجهت صعوبة في وضع توقيع يمكن قراءته.

وقالت وزيرة الخزانة "قد تتصور أنه إجراء شكلي.. وزراء الخزانة يقدمون توقيعهم ليظهر على عملة بلدنا، لكن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة لم يأخذوا في الاعتبار وجود سمة مشتركة لوزراء الخزانة هي الخط الرديء".

وكانت يلين تتحدث من مطبعة الأوراق المالية في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، وهي واحدة من مطبعتين للعملة مع تلك الواقعة في واشنطن.

وصرحت يلين في البرنامج الحواري الشهير "ليت شو" بأن تيموثي غايتنر وجاك لو سلفيها في إدارة باراك أوباما، قدما توقيعين "لا يمكن قراءتهما إلى درجة أن الناس سخروا منهما"، وأضافت لمقدم البرنامج ستيفن كولبير أن غايتنر اضطر إلى تغيير توقيعه "لجعله مقروءا".

أما خلفه جاك لو، فمن المؤكد أن باراك أوباما لم يعينه بسبب خطه الجميل، وقالت جانيت يلين إن الرئيس نفسه قال له مازحا في مراسم تعيينه إن عليه أن يحاول جعل "حرف واحد على الأقل مقروءا".

ورأى ستيفن كولبير أن توقيع لو يبدو وكأنه "طريقة طفل في رسم دخان يخرج من المدخنة".

تدريب على التوقيع

اعترفت جانيت يلين بأنها أمضت وقتا في التدرب قبل إرسال التوقيع الذي سيظهر على العملات الخضراء المطبوعة حديثا، حتى تعيين وزير خزانة جديد.

وبدأت طباعة ورقتي الدولار الواحد والـ5 دولارات في فورت وورث، وستطرح بالأسواق في بداية العام، وستليها الأوراق النقدية ذات القيمة الكبرى.

وبعد تدريبات قاسية، وقّعت يلين خلال الأسبوع الجاري أمام الآلات الضخمة في هذا الموقع الذي يؤمن أكثر من نصف الدولارات التي تطرح للتداول، على عدد من الدولارات الجديدة.

ويظهر اسم أول سيدة تشغل منصب وزير الخزانة الآن على يمين وجوه الرئيسين السابقين جورج واشنطن على فئة الدولار الواحد، وأبراهام لنكولن على فئة الـ5 دولارات.

ويحمل الجانب الآخر توقيع أمين صندوق الولايات المتحدة، وهي مارلين ماليربا وتعد أول امرأة تنحدر من السكان الأصليين تشغل هذا المنصب وتتزعم قبائل الموهيغان، وقد تولت منصبها في سبتمبر/أيلول الماضي.

والسابقة الثانية هي أن توقيعي امرأتين سيظهران على الأوراق النقدية إلى جانب وجوه الآباء المؤسسين للبلاد.

وقالت شارلين وليامز مديرة العمليات في مكتب النقش والطباعة الذي يقوم بطباعة الأوراق النقدية منذ 1862 "إنه حدث تاريخي". وتصدر العملات المعدنية عن الوكالة الحكومية "مينت".

وستتغير ورقة الـ20 دولارا قريبا، وستحمل صورة هاريت تابمان أول امرأة توضع صورتها على ورقة مالية أميركية.

وقد فرت تابمان في القرن الـ19 من العبودية وساعدت في تهريب عشرات من العبيد إلى شمال الولايات المتحدة وكندا قبل الحرب الأهلية وخلالها، قبل أن تشارك في الكفاح من أجل حق المرأة في التصويت.