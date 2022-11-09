مجلس الوزراء السعودي يوجه بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا

وجه مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وانتهى المجلس إلى عدة قرارات، بينها تفويض وزير الاستثمار السعودي أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب التركي.

ويشمل التفويض التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليها، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح استقبالا خاصا على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السادس الذي عقد في العاصمة الرياض.

#مجلس_الوزراء: التباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2022

وأكد الفالح أن رجال الأعمال السعوديين سيقومون باستثمارات في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

ووفق بيانات رسمية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حققت الصادرات التركية إلى السعودية نموا بنسبة 180% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.