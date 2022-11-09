اقتصاد|السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوجه بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا

رجال الأعمال السعوديون يعتزمون الاستثمار في تركيا بمجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة (شترستوك)
9/11/2022

وجه مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وانتهى المجلس إلى عدة قرارات، بينها تفويض وزير الاستثمار السعودي أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب التركي.

ويشمل التفويض التباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليها، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح استقبالا خاصا على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السادس الذي عقد في العاصمة الرياض.

وأكد الفالح أن رجال الأعمال السعوديين سيقومون باستثمارات في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

ووفق بيانات رسمية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حققت الصادرات التركية إلى السعودية نموا بنسبة 180% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة الأنباء السعودية (واس)