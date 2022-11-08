تراجع ثروات مليارديرات الصين وعددهم مع تباطؤ الاقتصاد.. تعرف على التفاصيل
أظهرت قائمة سنوية لأثرياء الصين -اليوم الثلاثاء- تراجع ثرواتهم بأكبر وتيرة في أكثر من عقدين هذا العام، لأسباب على رأسها: الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإجراءات بكين للقضاء على فيروس كورونا، وهبوط أسواق الأسهم.
وجاء في قائمة "هورون ريتش" التي تصنف أغنى أغنياء الصين بصافي ثروة لا تقل عن 5 مليارات يوان (692 مليون دولار)، أن 1305 أشخاص فقط تمكنوا من تحقيق هذا الرقم العام الحالي، بانخفاض 11% عن العام الماضي.
وبلغ إجمالي ثرواتهم 3.5 تريليونات دولار، بانخفاض 18%.
في غضون ذلك، انخفض عدد الأفراد الذين تبلغ ثروة كل منهم 10 مليارات دولار بواقع 29 إلى 56، وانخفض عدد المليارديرات بمقدار 239 إلى 946 هذا العام.
وقال روبرت هوجويرف رئيس مجلس الإدارة وكبير الباحثين في شركة الأبحاث هورون ريبورت التي تعد هذه القائمة: "شهد هذا العام أكبر انخفاض في قائمة هورون تشاينا ريتش في آخر 24 عاما".
وتأثرت التوقعات الاقتصادية العالمية هذا العام بشدة بالحرب في أوكرانيا، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والذي تفاقم بدوره بسبب سياسات البلاد الصارمة بشأن فيروس كورونا والركود العقاري الطويل.
وأضرت حملة للهيئات التنظيمية استمرت عامين بكبرى شركات التكنولوجيا في الصين، مثل مجموعة علي بابا وتينسينت هولدينغز.
أكبر التغيرات
- على رأس المتراجعة ثرواتهم في قائمة 2022، جاءت سيدة الأعمال يانغ هويان المساهمة الرئيسية في شركة كنتري غاردن هولدينغز التي تعاني مشاكل ديون، شأنها شأن شركات التطوير العقاري الأخرى في الصين، إذ انخفضت ثروتها 15.7 مليار دولار.
- سجل بوني ما مؤسس تينسينت ثاني أكبر انخفاض في الثروة بقيمة 14.6 مليار دولار، وسط تراجع أسعار أسهم التكنولوجيا، ليحتل المركز الخامس في القائمة.
- تشونغ شانشان، صاحب شركتي نونغفو سبرينغ لتعبئة المياه، وبكين وانتاي بيولوجيكال فارمسي إنتربرايز لتطوير اللقاحات، وهما شركتان مدرجتان في البورصة؛ احتل المرتبة الأولى في القائمة للعام الثاني على التوالي، بثروة نمت 17% لتصل إلى 65 مليار دولار.
- جاء شانغ يي مينغ، مؤسس بايت دانس (ByteDance) مالكة تيك توك، في المرتبة الثانية، لكن ثروته انخفضت 28% إلى 35 مليار دولار، بسبب تراجع تقييم بايت دانس.
- وفي المرتبة الثالثة جاء زينغ يوكون، رئيس شركة "سي إيه تي إل (CATL) العملاقة للبطاريات.
- تهاوى مؤسس علي بابا جاك ما وعائلته 4 مراكز، ليحتلوا المرتبة التاسعة.