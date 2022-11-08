أظهرت قائمة سنوية لأثرياء الصين -اليوم الثلاثاء- تراجع ثرواتهم بأكبر وتيرة في أكثر من عقدين هذا العام، لأسباب على رأسها: الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإجراءات بكين للقضاء على فيروس كورونا، وهبوط أسواق الأسهم.

وجاء في قائمة "هورون ريتش" التي تصنف أغنى أغنياء الصين بصافي ثروة لا تقل عن 5 مليارات يوان (692 مليون دولار)، أن 1305 أشخاص فقط تمكنوا من تحقيق هذا الرقم العام الحالي، بانخفاض 11% عن العام الماضي.

وبلغ إجمالي ثرواتهم 3.5 تريليونات دولار، بانخفاض 18%.

‬في غضون ذلك، انخفض عدد الأفراد الذين تبلغ ثروة كل منهم 10 مليارات دولار بواقع 29 إلى 56، وانخفض عدد المليارديرات بمقدار 239 إلى 946 هذا العام.

وقال روبرت هوجويرف رئيس مجلس الإدارة وكبير الباحثين في شركة الأبحاث هورون ريبورت التي تعد هذه القائمة: "شهد هذا العام أكبر انخفاض في قائمة هورون تشاينا ريتش في آخر 24 عاما".

‬وتأثرت التوقعات الاقتصادية العالمية هذا العام بشدة بالحرب في أوكرانيا، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والذي تفاقم بدوره بسبب سياسات البلاد الصارمة بشأن فيروس كورونا والركود العقاري الطويل.

وأضرت حملة للهيئات التنظيمية استمرت عامين بكبرى شركات التكنولوجيا في الصين، مثل مجموعة علي بابا وتينسينت هولدينغز.

أكبر التغيرات