قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الجزائرية إن بلادها تقدمت بطلب رسمي للانضمام لمجموعة "بريكس" التي تضم أبرز الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأوضحت ليلى زروقي المبعوثة الخاصة المكلفة بالمشاريع الكبرى لدى الوزارة أن روسيا والصين رحبتا بانضمام الجزائر، وأن جنوب أفريقيا والبرازيل والهند تدرس حاليا ملف الانضمام قبل الفصل فيه.

وكشفت زروقي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم رسميا طلب انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس، وفي مقابلة له مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو/تموز الماضي، قال تبون إن الجزائر مهتمة بالانضمام لمجموعة دول بريكس التي تعد قوة سياسية واقتصادية.

وأضاف تبون "أن الجزائر لديها معظم الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة بريكس، لا نستبق الأمور لكن إن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة بشأن هذا الموضوع".

بدوره صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة في مؤتمر صحفي عقده في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن لبلاده القدرة على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة بريكس.

مجموعة بريكس.. معلومات مهمة

ومنتدى بريكس، منظمة دولية مستقلة، يقول أعضاؤها إنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم، وتمثل دول بريكس 40% من مساحة العالم، وتسهم بربع إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما يبلغ عدد سكانها نحو 40% من سكان العالم.

تشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من طرف البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول "بريك"، ثم انضمت لها جنوب أفريقيا.

ويرى متابعون إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع "جي 7" التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.