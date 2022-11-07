قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنسبة كبيرة وصلت إلى 10% اليوم الاثنين، حيث تضرب عاصفة شتوية منطقة شمال غرب الولايات المتحدة على المحيط الهادي، ومن المتوقع تعرض معظم أنحاء البلاد لطقس شديد البرودة الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر الغاز في عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 7.047 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اليوم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء نقلا عن خدمة الطقس الوطنية الأميركية أنه في أول موجة برد كبيرة لهذا الموسم تتراجع درجات الحرارة في أنحاء الغرب الأميركي 15 إلى 25 درجة فهرنهايت دون المستويات الطبيعية، ومن المرجح تكوّن طبقة من الثلوج بارتفاع يبلغ قدمين إلى 4 أقدام في مرتفعات سييرا نيفادا.

ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، من المتوقع أن تقل درجات الحرارة عن المعتاد في الولايات المتحدة بدءا من 12 حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسيؤدي الطقس البارد إلى زيادة الطلب على التدفئة في وقت لا تزال فيه مخزونات الغاز أقل من المتوسط الموسمي في 5 سنوات.

ومن شأن ارتفاع الأسعار على الوقود فرض المزيد من الضغوط على تكاليف الكهرباء التي أصبحت قضية سياسية في بعض المناطق قبيل انتخابات التجديد النصفي غدا الثلاثاء، حيث يتخلف المزيد من الأميركيين عن سداد فواتير الطاقة الخاصة بهم.