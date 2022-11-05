اقتصاد|قطر

"المركزي القطري" يطلق "هميان".. أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع

Cars drive past the building of Qatar Central Bank in Doha, Qatar, June 6, 2017. REUTERS/Naseem Zeitoon
بطاقة هميان بمعنى كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً في قطر (رويترز)
5/11/2022

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم السبت، عن قرب إطلاق "هميان" أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية.

ويأتي هذا ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

كما تأتي تسمية البطاقة بمعنى كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً.

وقال "المركزي القطري" إن إصدار البطاقة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد، كما أنه يدعم الحركة اللاتلامسية.

وأشار المصرف الوطني إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار.

وأوضح أن الإصدار سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية "NAPS".

وأكد "المركزي" أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي، وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)