أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم السبت، عن قرب إطلاق "هميان" أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية.

ويأتي هذا ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

كما تأتي تسمية البطاقة بمعنى كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً.

وقال "المركزي القطري" إن إصدار البطاقة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد، كما أنه يدعم الحركة اللاتلامسية.

#مصرف_قطر_المركزي يعلن عن إصدار بطاقة هميان.. أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية من نوعها في دوله #قطر #قنا #اقتصاد pic.twitter.com/j377oaYkmU — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 5, 2022

وأشار المصرف الوطني إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار.

وأوضح أن الإصدار سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية "NAPS".

وأكد "المركزي" أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي، وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.