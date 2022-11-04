اقتصاد

الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أكتوبر رغم زيادة أسعار الحبوب

A FAO's logo is seen at the FAO headquarters in Rome September 6, 2012. The situation in the food market is different from the crisis of 2008 with little sign of the speculation seen four years ago and no panic buying, the head of the UN's food agency said on Thursday.REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALY - Tags: ENVIRONMENT FOOD BUSINESS)
ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2% بما يعكس بالأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا (رويترز)
4/11/2022

تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قليلا في أكتوبر/تشرين الأول، في سابع انخفاض شهري له على التوالي، وبهبوط بلغ 14.9% عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في مارس/آذار الماضي.

وقالت الفاو اليوم الجمعة إن مؤشرها -الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم- بلغ في المتوسط 135.9 نقطة الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر/أيلول.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 نقطة في مارس/آذار الماضي، لكنه ظل أعلى بنسبة 2% عن مستواه قبل عام.

وبينما شهدت الأسعار بشكل عام انخفاضا، ارتفع مؤشر الحبوب 3% مع صعود القمح 3.2%، بما يعكس في الأساس الغموض المحيط بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة بالخفض أيضا للإمدادات من الولايات المتحدة. كما ارتفعت أسعار الأرز العالمية 1%.

وكان بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أظهرت الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت بنحو 32% على أساس سنوي منذ بداية موسم 2023/2022 حتى الآن.

 باقي المؤشرات

وعلى النقيض:

  • تراجع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.6% في أكتوبر/تشرين الأول، وبما يقرب من 20% عن مستواه قبل عام.
  • هبطت أسعار منتجات الألبان 1.7%.
  • هبطت أسعار اللحوم 1.4%.
  • هبطت أسعار السكر 0.6%.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن، مقابل 2.768 مليار طن في السابق، وهذا يقل بنسبة 1.8% عن تقديرات الإنتاج في 2021.

المصدر : رويترز