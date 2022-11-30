اقتصاد

الذهب يلمع مع ضعف الدولار.. والأنظار على كلمة رئيس المركزي الأميركي

يكتسب الذهب لونه وبعض خاصياته الأخرى من تأثير قوانين النسبية
في أحدث التداولات بلغت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1768.85 دولارا (شترستوك)
30/11/2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار، في حين ركز المستثمرون -إلى حد كبير- على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1752.95 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، قبل أن يواصل الارتفاع لاحقا.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1768.20 دولارا، قبل أن تستمر في الصعود خلال التداولات المبكرة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينغز -المقرر الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش- بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل.

كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

وقال إدوارد مير المحلل في "إي دي آند إف" (ED & F) إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

وبين المعادن النفيسة الأخرى:

  • نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.23 دولارا.
  • زاد البلاتين 0.5% إلى 1007.75 دولارات.
  • ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1855.25 دولارا.
المصدر : رويترز