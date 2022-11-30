الذهب يلمع مع ضعف الدولار.. والأنظار على كلمة رئيس المركزي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار، في حين ركز المستثمرون -إلى حد كبير- على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1752.95 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، قبل أن يواصل الارتفاع لاحقا.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1768.20 دولارا، قبل أن تستمر في الصعود خلال التداولات المبكرة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينغز -المقرر الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش- بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل.

كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

وقال إدوارد مير المحلل في "إي دي آند إف" (ED & F) إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

وبين المعادن النفيسة الأخرى: