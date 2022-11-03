مواكبة للفدرالي الأميركي.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة

أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان رفعا فوريا لسعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في حين ثبتت الكويت السعر.

ورفع الفدرالي الأميركي -أمس الأربعاء- سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 3.75-4%، في زيادة هي السادسة خلال العام الحالي.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع سعر الفائدة اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

السعودية

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.50% من 3.75%، كذلك رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "لريبو العكسي" إلى 4% من 3.25%.

قطر

قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح سعر الإقراض 5%، ورفع سعر إعادة الشراء "الريبو" إلى 4.75%، وسعر الإيداع إلى 4.5%.

الإمارات

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس من 3.15 إلى 3.90%، وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

البحرين

رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 4.75% من 4%، ورفعت البحرين أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى 5.50%.

عُمان

قرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 75 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%.

الكويت

في المقابل، قررت الكويت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأوضح البنك المركزي أنه يتابع بشكل مستمر المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات، من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفدرالي الأميركي بخصوص سعر الفائدة.