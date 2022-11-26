قال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر إن احتياطيات بلاده من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من 5 أشهر، في حين أن احتياطي السكر لديها يكفي 4 أشهر فقط.

وأشار عشماوي -في حديث لرويترز- إلى أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي 5 أشهر تقريبا، بينما تكفي احتياطيات الأرز 4 أشهر.

وأضاف أن مصر (أحد أكبر مستوردي القمح في العالم) انتهت من تسجيل 40 مطحنا في البورصة المصرية للسلع؛ استعدادا لأول تداول للقمح يوم الأحد.

وذكر بيان لوزارة التموين الثلاثاء الماضي أن الهيئة العامة للسلع التموينية -المشتري الرسمي للحبوب في مصر- ستطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة بورصة السلع، بمعدل طرح مرتين أسبوعيا بدءا من غد الأحد؛ ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.

وقال عشماوي إنه سيتم الإعلان عن الكميات التي سيتم تداولها ومواصفاتها قبل التداول بأقل من ساعة، أي في آخر لحظة قبل التداول لأنه سيكون على شكل مزايدة.

وأضاف أنه سيتم تداول السلع الإستراتيجية الأخرى كالزيت والسكر والأرز تباعا.