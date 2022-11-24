أعلنت وزارة الطاقة التونسية الأربعاء رفع أسعار الوقود بنسبة 6.25%، وهي الزيادة الخامسة هذا العام.

وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع اعتبارا من اليوم الخميس إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر من 2.400 دينار.

كما سيرتفع سعر "الغازوال" بدون كبريت 2.205 دينار (0.68 دولار) والغازوال العادي 1.985 دينار (0.61 دولار).

وتوصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وبهذه الزيادة الجديدة يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.

وقالت وزارة الطاقة إن قرار تعديل الأسعار يأتي في ضوء ما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع تكلفة التزود بالمواد النفطية منذ بداية العام.

وأضافت الوزارة أنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.

وشهدت محطات البنزين الشهر الماضي اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد، مما تسبب في طوابير طويلة للعربات وخلف حالة من الاحتقان.