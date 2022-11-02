أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2023/2022 حتى الآن إلى ما يقارب 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليونا في الفترة المقابلة من الموسم السابق.

وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ انطلاق الحرب الروسية في فبراير/شباط الماضي، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت 3 موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو/تموز الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وتتواصل الشحنات رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.

وتظهر بيانات الوزارة الأوكرانية أن الصادرات منذ بداية الموسم الحالي -الذي بدأ في يوليو/تموز 2022 وينتهي في يونيو/حزيران 2023- تضمنت 5.1 ملايين طن من القمح و7.1 ملايين طن من الذرة و1.1 مليون طن من الشعير.

وتقول الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، انخفاضا من 86 مليونا في 2021 بسبب سيطرة القوات الروسية على أجزاء من الأراضي وتراجع إنتاجية المحاصيل.

وكان تقرير لوكالة رويترز رجح أن يؤدي انسحاب روسيا مطلع الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود -والذي توسطت الأمم المتحدة في إبرامه- إلى التأثير سلبا على الشحنات التي تصل إلى دول تعتمد على الاستيراد.

وأول أمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن وقف روسيا مشاركتها في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود له "آثار ضارة فورية" على الأمن الغذائي العالمي، وإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالاتفاق.