سيبدأ العمل على بناء أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم بشكل فوري، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026

أعلنت شركتا "قطر للطاقة" و"شيفرون فيليبس" (Chevron Phillips) للكيماويات قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء "مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات" (Golden Triangle Polymers Plant) في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية بتكلفة تبلغ حوالي 8.5 مليارات دولار، وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري، حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026.

وسيكون المصنع مملوكا لشركة "غولدن ترايانغل للبوليمرات" (Golden Triangle Polymers Company) "إل إل سي" (LLC)، وهي مشروع مشترك تمتلك "قطر للطاقة" فيه حصة تبلغ 49%، فيما تمتلك "شيفرون فيليبس" 51%.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" إن "القرار المتخذ يشكل الاستثمار الأكبر لقطر للطاقة في قطاع البتروكيماويات، ويسلط الضوء على مكانة (الشركة) كلاعب رئيسي في قطاعي الغاز الطبيعي المسال والاستكشاف والتنقيب الدولي، وكمنتج عالمي للبتروكيماويات".

وأضاف الكعبي "بالإضافة إلى تعزيز قيمة وحجم محفظة أعمال قطر للطاقة حول العالم وفي الولايات المتحدة سيساهم هذا المشروع المهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على البوليمرات".

وتابع "يمثل (هذا المشروع) خطوة رئيسية نحو تنفيذ إستراتيجيتنا في قطاع البتروكيماويات والمرحلة التالية من النمو في قطر للطاقة، والتي تتضمن استثمارات رئيسية في الإيثيلين ومشتقاته، وفي البوليمرات بشكل عام".

الكعبي: سيوسع المشروع رقعة وجودنا في الولايات المتحدة، وسيدعم المجتمعات المحلية في منطقة غولدن ترايانغل في تكساس من خلال توليد مداخيل تقدر بحوالي 50 مليار دولار على مدار 20 عاما

المصنع يوسع رقعة وجود "قطر للطاقة" في أميركا

وقال الكعبي "بإضافة حصتنا من هذا الاستثمار الجديد إلى إنتاجنا الحالي في دولة قطر ستكون قطر للطاقة واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما سيوسع المشروع رقعة وجودنا في الولايات المتحدة، وسيدعم المجتمعات المحلية في منطقة غولدن ترايانغل في تكساس من خلال توليد مداخيل تقدر بحوالي 50 مليار دولار على مدار 20 عاما".

وأشار إلى أنه عند تشغيله سينتج المصنع مادة البولي إيثيلين التي تستخدم في إنتاج السلع المعمرة مثل أنابيب الغاز الطبيعي والمياه، والمنتجات الترفيهية كقوارب الكاياك والمبردات، كما تستخدم في مواد التغليف الأساسية المستخدمة لحماية الطعام والحفاظ عليه، وللحفاظ على الإمدادات الطبية معقمة، وسيتم بيع البولي إيثيلين الذي ينتجه المصنع إلى آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية بشكل رئيسي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون فيليبس" للكيماويات بروس تشين "تعاونت شيفرون فيليبس وقطر للطاقة لأكثر من 20 عاما في عدد من المرافق التي نشغلها في قطر، ونحن نتمتع بعلاقات جيدة وبسجل حافل في تشغيل هذه المرافق بأمان وموثوقية".

وأضاف "منتجاتنا تحسن نوعية الحياة للمليارات من الناس كل يوم، وهي جزء من مستقبل منخفض الكربون، وسيساعد هذا المصنع على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا وتحسين نوعية الحياة لسكان العالم".

قطر للطاقة تعلن عن الاستثمار في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات في العالم #قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/iJdkj2BHP1 — QatarEnergy (@qatarenergy) November 16, 2022

معلومات عن المصنع

يقع المصنع الجديد على بعد نحو 180 كيلومترا شرق مدينة هيوستن.

يشتمل على وحدة للإيثيلين بطاقة تبلغ 2.08 مليون طن في العام، مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم.

يتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 وظيفة بدوام كامل، وحوالي 4500 وظيفة خلال بنائه.

هو ثاني أكبر استثمار لـ"قطر للطاقة" في الولايات المتحدة بعد استثمار 11 مليار دولار في مشروع "غولدن باس" لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو قيد الإنشاء حاليا، والذي يتوقع أن يبدأ العمل في أواخر عام 2024.

يتمتع المشروع بخصائص بيئية مستدامة تتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تقل بحوالي 25% عن المرافق المماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ستتولى شركة شيفرون فيليبس للكيماويات إدارة أعمال الهندسة والمشتريات التي ستنفذها عدة شركات للمشاريع المشتركة والمقاولات، وستقوم أيضا بتشغيل المصنع عند بدء الإنتاج.