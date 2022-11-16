أسعار النفط تتراجع مبكرا وقلق من انتشار كوفيد-19 في الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع استمرار ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19″ في الصين، مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام بالعالم.

وطغى هذا الوضع على المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 93.26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% إلى 86.23 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت عند التسوية أمس الثلاثاء بعد تعليق إمدادات النفط مؤقتا لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروجبا، وفقا لمشغلي خط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.

وتزامن الاضطراب مع انفجار في قرية بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين وأثار احتمال امتداد نطاق الصراع الروسي الأوكراني.

وفي الصين، تؤثر زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19″ على المعنويات على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

وفي وقت سابق، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل/نيسان الماضي بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما قدم بعض الدعم لأسعار النفط.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المنتجين بصورة أقل من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى أن التضخم بدأ في الانحسار، مما قد يسمح للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.