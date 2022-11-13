أردوغان: نستعد لإنشاء سوق دولي متقدم للغاز الطبيعي

أكد أردوغان استعداد تركيا لإقامة أي نوع من التعاون مع الأطراف الأخرى من أجل مد خطوط أنابيب جديدة للغاز الطبيعي والغاز المسال.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت أن حكومته تستعد لإنشاء سوق دولي متقدم للغاز الطبيعي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي، في حفل إيصال الغاز الطبيعي إلى مناطق جديدة بولاية قسطمونو شمالي تركيا.

وأشار أردوغان إلى اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزا للغاز الطبيعي، وتواصل أعمالها لتزويد جميع المدن بشبكات الغاز.

وقال إن الدولة التركية لديها 7 خطوط أنابيب دولية للغاز الطبيعي ومنشآت للغاز الطبيعي المسال برية واثنتان في البحر، إلى جانب منشآت تخزين للغاز الطبيعي تحت الأرض.

وأوضح أن سعة الغاز الطبيعي اليومية لتركيا بلغت 360 مليون متر مكعب، وأكّد أنه بفضل مستودعاتها الخاصة بتخزين الغاز الطبيعي، يمكن لتركيا اليوم أن تلبي الارتفاع المفاجئ في الطلب خلال فصل الشتاء دون إحداث ضغط على النظام أو وضع عبء إضافي عليه.

ولفت أردوغان إلى استمرار أعمال بناء منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال العائم في منطقة ساروس المطلة على بحر إيجة، وتوسيع منشأة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في منطقة سيليفري بإسطنبول.

وبيّن أنه عندما يدخل الغاز المحلي حيز الاستخدام، ستصبح تركيا دولة تتنافس فيها شحنات الغاز الطبيعي مع بعضها، وتشرف على تحديد السعر المرجعي للسوق في منطقتها.

كما أكد استعداد تركيا لإقامة أي نوع من التعاون مع الأطراف الأخرى من أجل مد خطوط أنابيب جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وقال: لهذا نحن على اتصال وثيق مع دول في منطقة واسعة بدءًا من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وصولًا إلى البحر المتوسط.

وأضاف "نستعد لإنشاء سوق غاز طبيعي متقدم في بلدنا، تجتمع فيه جهات فاعلة متعددة، ومنتجات متعددة، وعقود متعددة معًا وتحدد الأسعار المرجعية".